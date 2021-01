Si può guardare YouTube su Nintendo Switch e Switch Lite?

Entrambe le versioni della console Nintendo Switch disponibili sul mercato, la versione standard e quella Lite, hanno la capacità di connettersi ad Internet tramite una rete WiFi, per scaricare aggiornamenti e permettervi di giocare online. Ma è possibile guardare video su YouTube utilizzando direttamente la console?

Senza dilungarci troppo con la spiegazione, vi diciamo subito che si, è effettivamente possibile guardare video su YouTube tramite la vostra console Nintendo Switch, in maniera del tutto simile a quanto già accade su console come Playstation 4, Playstation 5, Xbox One o Xbox Series X|S. Anche su Nintendo Switch, infatti, è possibile scaricare l’applicazione ufficiale di YouTube per averla sempre a disposizione all’interno del menu HOME della console.

Per installare l’applicazione di YouTube su Nintendo Switch dovrete seguire una breve procedura:

Accendete la console e verificate Nintendo Switch sia connesso ad Internet

Aprite il Nintendo eShop tramite il menu nella sezione in basso all’interno della schermata HOME

tramite il menu nella sezione in basso all’interno della schermata HOME Cercate l’applicazione di YouTube all’interno dello store utilizzando la barra di ricerca

all’interno dello store utilizzando la barra di ricerca Avviate il download dell’applicazione

Una volta terminati download e installazione dell’applicazione, l’icona corrispondente comparirà all’interno della lista delle applicazioni installate nele potrete iniziare ad usare YouTube come su PC, smartphone e tablet.