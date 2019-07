Guardate la Mona Lisa di Leonardo ricreata con gli sprite art di Super Mario Maker 2

Date il gioco giusto e tanto tempo libero ai videogiocatori, e vedrete nascerne vere e proprie opere d'arte. Lo abbiamo visto in Fortnite ad esempio, dove tra flash mob, concerti e improvvisate varie, manifestazioni di creatività non mancano di certo, e ora lo vediamo in Super Mario Maker 2.

D'altronde si tratta di un videogame che fa della creatività la prima condizione necessaria per usufruirne appieno, per cui non stupisce che dietro la storia che vi stiamo per raccontare ci sia proprio il titolo dedicato al mondo di Mario e i suoi amici.

Un utente di Reddit ha postato quella che a primo impatto sembra proprio la Mona Lisa di Leonardo da Vinci, la famosa Gioconda esposta al Louvre. Eppure avvicinandosi all'immagine si vede che c'è qualcosa che non quadra, e zoomando si può notare che è composta utilizzando gli sprite art di Super Mario World.

"Ho creato un programma che prende un'immagine, un set di sprite da Super Mario Maker 2 e ricrea la stessa immagine approssimativamete, utilizzando proprio gli sprite del gioco", ha spiegato l'utente. Il programma in questione si chiama Python 3 e anche se non è stato ancora completato, ne è stata messa una versione online con una sorta di guida per utilizzarne il codice, per renderlo accessibile anche ai meno esperti, per cui aspettatevi di vedere altre creazioni del genere nei prossimi giorni.

Il gioco ha già ispirato la community in maniera impressionante: sono già stati creati oltre 2 milioni di livelli su Super Mario Maker 2 dai suoi giocatori. Per approfondire, leggete la nostra recensione di Super Mario Maker 2.