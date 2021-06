Guardians of the Galaxy, LIS Remastered Collection e True Colors anche su Nintendo Switch

L'avventura di Marvel's Guardians of the Galaxy è stata ufficialmente presentata all'E3 2021 in occasione dello show organizzato dai vertici di casa Square Enix.

In occasione del primo reveal, tuttavia, non era stata annunciata una versione Nintendo Switch del titolo. Quest'ultima è stata però presentata dalla stessa Nintendo in occasione dello speciale Direct trasmesso in concomitanza con la fiera losangelina. Marvel's Guardians of the Galaxy raggiungerà i lidi della console ibrida in versione Cloud, con data di lancio fissata al prossimo 26 ottobre 2021.

Nell'autunno di quest'anno, non solo i giocatori Nintendo potranno vestire i panni di Star-Lord e compagni, ma anche immergersi nel nuovo capitolo di Life is Strange. Nello specifico, la console di Kyoto accoglierà Life is Strange: True Colors, avventura inedita, e Life is Strange: Remastered Collection. I due giochi esordiranno su Nintendo Switch rispettivamente il 10 settembre 2021 ed entro la fine dell'anno.