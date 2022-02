La Guardiana del Fuoco di Dark Souls 3 in un cosplay oscuro e affascinante

From Software nel giro di una decina d'anni si è fatta un nome di spessore nel mondo dei videogiochi. Partendo da quel Demon Souls di casa Sony, si è poi lanciata nell'universo di Dark Souls. In realtà, sarebbe più corretto parlare di tre universi diversi, dato che le storie sono slegate tra loro. Questo vuol dire tanti personaggi diversi.

Il terzo e ultimo - almeno per ora - videogioco della catena souls portò il protagonista a Lothric, in una delle avventure di From Software più vendute. Uno dei primi personaggi incontrati fu la Guardiana del Fuoco, o Fire keeper in lingua originale, una donna dai capelli chiari e con un'aura criptica e misteriosa, un po' come accade in tutto il gioco di Miyazaki. Ovviamente la Guardiana del Fuoco sarà un personaggio fondamentale per la storia di Dark Souls 3.

Itsclairesea è una cosplayer che nel tempo ha mostrato una grande predilezione per questa figura ammantata di grigio e con gli occhi coperti. Il suo account Instagram infatti parla per lei, con numerose foto del cosplay della Guardiana del Fuoco, alcune delle quali potete osservarle in basso. Dalla foto classica di rito a quelle modificate, con uno sfondo che aiuta a immedesimarsi nell'universo di Dark Souls 3, la sua creazione è sicuramente degna di nota.

From Software ora si sta dedicando a Elden Ring, prossimo videogioco dello studio in uscita a fine febbraio.