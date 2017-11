Guardiani della Galassia di Telltale: il quinto episodio uscirà il 7 novembre

ha annunciato che il quinto e ultimo episodio di, intitolato, sarà disponibile su PlayStation 4, Xbox One, PC e dispositivi mobili a partire dal 7 novembre.

Per l'occasione, è stato pubblicato il nuovo trailer che trovate in cima alla notizia, nel quale è possibile farsi un'idea dei personaggi che saranno coinvolti e delle vicende che porteranno a quello che si preannuncia come un esplosivo finale.

Don't Stop Believen potrà essere scaricato senza alcun costo aggiuntivo da tutti i possessori del Season Pass, attualmente scontato all'interno del PlayStation Store nell'ambito della nuova promozione Doppi Sconti avviata da Sony. Viene venduto a 17,99 euro, anziché 23,99, con un ulteriore risparmio del 25% per tutti gli abbonati al PlayStation Plus.

L'episodio 4, Who Needs You ha invece debuttato lo scorso mese: qui trovate la nostra recensione.