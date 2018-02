Guardiani della Galassia Vol. 3, Batgirl e Star Wars IX: le migliori news Cinema di ieri

Giornata turbolenta, ieri, in casa Warner/DC. Dopo i recenti cambiamenti ai piani alti della società e il flop di Joss Whedon ha infatti annunciato il "" del suo film su, per il quale ha ammesso "". Ci ha impiegato mesi a capirlo, ma il tempo lo ha aiutato a prendere questa decisione.

Il film, comunque, non è assolutamente fuori produzione e anzi, la major sta attualmente cercando un nuovo regista per dirigerlo. Un fato che sembra somigliare molto a quello toccato fino a poco tempo fa a Flashpoint, lo stand-alone (poi così stand-alone?) dedicato al Flash di Ezra Miller e diretto adesso da John Francis Daley e Jonathan Goldstein. Di ieri i rumor relativi al villain del film, che a quanto pare sarà il Dottor Light, scelta alquanto particolare.



Dalla Detective Comics alla Case delle Meraviglie per parlare poi dell'inizio della riprese dell'attesissimo Guardiani della Galassia Vol. 3 di James Gunn, che come ha spiegato That Hashtag Show potrebbe iniziare nelle prime settimane del 2019, con un'uscita preventivabile per il 2020, all'interno della Fase 4. E spostandoci sempre all'interno della macro-casa Disney, è sempre di ieri la conferma che le riprese di Star Wars: Episodio IX di J.J. Abrams cominceranno il prossimo luglio, con una script già completo tra le mani co-sceneggiato da Chris Terrio, che Abrams non ha perso tempo a definire "un genio".



Da qui torniamo a parlare del Black Panther di Ryan Coogler e del suo incredibile successo al box-office, dato che nell'arco di una sola settimana è riuscito a portarsi a casa la bellezza di 505 milioni di dollari worldwide, cifra incredibile per uno stand-alone su di un supereroe se vogliamo finora "minore" al cinema.



In tema inizio riprese, poi, segnaliamo l'annuncio del via ufficiale alla produzione dell'atteso crossover Legendary Godzilla vs King Kong. La fase di shooting del film è infatti stata fissata per il prossimo ottobre, con un'uscita prevista per il 2020, giusto un anno dopo il Godzilla: King of the Monsters di Michael Doughtery. Il film unisce il kaiju giapponese rilanciato da Gareth Edwards e il Re delle Scimmie visto lo scorso anno nel Kong: Skull Island di Jordan Vogt-Roberts.



E per concludere vi riportiamo le parole del supervisore degli effetti visivi del prossimo Jungle Cruise firmato Disney, definito da Jake Morrison come "un Indiana Jones con protagonista The Rock", il che farà piacere a tutti i fan dell'amatissimo star action. Ah, un'ultima cosa: Jared Leto tornerà protagonista assoluto di un film, The Outsider, in uscita su Netflix il 9 marzo. La splendida notizia è stata annunciata ieri con tanto di trailer e poster ufficiali.