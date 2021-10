Guardiani della Galassia: come iniziare una partita New Game Plus

Marvel’s Guardians of the Galaxy è finalmente disponibile su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S|X e PC. L’ultima opera di Eidos Montréal (a tal proposito, la nostra recensione di Marvel's Guardians of the Galaxy ) è un’avventura longeva e divertente che tra i suoi contenuti offre anche il New Game Plus: ecco come avviarlo.

Per ricominciare la storia che vede protagonisti Star-Lord e l’irriverente gruppo di eroi spaziali basterà tornare al menu principale dopo aver finito la campagna e selezionare Nuovo Gioco+, da avviare una volta selezionato uno dei vostri precedenti salvataggi disponibili. Il NG+ di Marvel's Guardians of the Galaxy porta con sé nuove sfide, con un livello di difficoltà più elevato. Abilità, unità, potenziamenti e outfit vengono tuttavia mantenuti, permettendovi di iniziare sin da subito con la personalizzazione del vostro gruppo impostata nella partita precedente. È comunque fondamentale prepararsi adeguatamente ad affrontare una prova decisamente più ardua rispetto alla prima volta, con nemici molto più temibili in proporzione al vostro livello d'esperienza.

Se siete pronti ad unirvi a Star-Lord, Gamora, Rocket, Drax e Groot sulla console next-gen di Sony, sappiate che il peso di Marvel’s Guardians of the Galaxy è dimezzato su PS5, dove potete godervi le scorribande galattiche del gruppo in due modalità: 4K e 30FPS o 1080p e 60FPS.