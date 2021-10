Guardiani della Galassia: lock a 30fps su Xbox Series S dopo l'ultima patch

Stando a quanto riportato dagli utenti sulle pagine di ResetEra, Marvel's Guardians of the Galaxy gira ad un framerate limitato su Xbox Series S dopo l'ultimo aggiornamento distribuito dagli sviluppatori di Eidos Montreal.

Il nuovo action game supereroistico di Square-Enix era in grado di girare a 60fps al lancio sulla console next-gen entry level di Microsoft, tuttavia sembra che le cose siano cambiate dopo la nuova patch. Guardiani della Galassia presenta attualmente un lock a 30fps su Xbox Series S, ed al momento non è chiaro il motivo che ha spinto il team di sviluppo ad apportare questa modifica. È possibile che il titolo soffrisse di tearing o in generale di prestazioni troppo altalenanti, e che la patch sia stata introdotta per mettere una toppa a problemi di questo tipo.

Alcuni utenti si dicono scontenti della decisione presa, anche alla luce del fatto che Xbox Series S supporta il Variable Refresh Rate, capace di attenuare gli effetti di un framerate particolarmente incostante. Non è da escludere che si tratti di un hotfix temporaneo e che i 60fps vengano reintrodotti con un futuro update, per questo motivo vi invitiamo ad attendere eventuali aggiornamenti da parte di Eidos Montreal.

Per tutti gli approfondimenti sul nuovo gioco di Square-Enix, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Marvel's Guardians of the Galaxy.