Guardiani della Galassia è il nuovo gioco di Eidos Montreal? Fonti autorevoli sono certe

A poco più di una settimana dall'apertura delle porte digitali dell'edizione 2021 dell'E3, la scaletta si sta finalmente avviando verso il suo completamento. Poco fa si è unita alla festa anche Square Enix, che ha annunciato una conferenza per le ore 21:15 di domenica 13 giugno, subito dopo quella di Xbox e Bethesda.

Durante lo show possiamo aspettarci degli aggiornamenti in merito ad alcuni titoli già annunciati, come Babylon's Fall, Life is Strange: True Colors e Life is Strange: Remastered Collection, novità sull'espansione di Black Panther per Marvel's Avengers e soprattutto l'annuncio di un nuovo videogioco di Eidos Montreal, studio di sviluppo che negli anni recenti si è distinto per Deus Ex: Mankind Divided e Shadow of the Tomb Raider.

Square Enix non ha fornito dettagli in merito, ma alcuni dei volti più noti della stampa di settore puntano tutto su un gioco incentrato sui Guardiani della Galassia. Qualche giorno fa Jeff Grubb di VentureBeat si è detto fermamente sicuro dell'esistenza del progetto, sebbene non sia stato in grado di delinearne la tipologia, mentre quest'oggi si è unito al coro Jason Schreier di Bloomberg, che ha retwittato l'annuncio della conferenza di Square Enix scrivendo testuali parole: "Sembra che il videogioco dei Guardiani della Galassia di Eidos Montreal sarà il piatto forte dello showcase di Square Enix all'E3 di quest'anno". Con buona pace di coloro che attendono un nuovo Deus Ex da Eidos Montreal, Schreier ha anche condiviso un suo articolo del 2017, nel quale aveva già predetto l'esistenza del progetto. Sono davvero i Guardiani della Galassia i protagonisti del nuovo videogioco di Eidos Montreal? Lo scopriremo la prossima settimana!