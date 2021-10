Guardiani della Galassia: è possibile muoversi più velocemente o correre?

Marvel's Guardians of the Galaxy è l'ultima iterazione videoludica basata sull'universo della Case delle Idee, questa volta in mano a Eidos Montréal. Nel gioco controlliamo Star-Lord, un eroe in grado di sfruttare alcuni particolari strumenti e tecnologie per rendersi pericoloso: ma il leader del gruppo può muoversi più in fretta?

Il protagonista Peter Quill non è di certo un centometrista: il giocatore non avrà a disposizione un tasto di corsa, dunque ci si potrà muovere solamente nella velocità preimpostata dal gioco. Non preoccupatevi, perché Star-Lord è comunque discretamente agile e molto raramente avvertirete il desiderio o la necessità di spostarvi più in fretta.



In combattimento la schivata ed alcune abilità specifiche, come ad esempio i razzi propulsori montati sugli stivali del nostro personaggio, velocizzeranno i ritmi dell'azione dando vita a scontri adrenalinici. In poche parole, dunque, la mancanza di un apposito tasto per la corsa non si farà sentire: gli sviluppatori hanno programmato con attenzione le meccaniche di gioco per garantire ritmi soddisfacenti per tutta la durata della partita.



Se siete curiosi del nostro giudizio sul gioco prodotto da Square Enix ecco la recensione di Marvel's Guardians of the Galaxy. Non perdetevi inoltre lo speciale sui fumetti che hanno ispirato la storia e il design di Marvel's Guardians of the Galaxy, utile per arrivare preparati all'appuntamento con le avventure galattiche di Star-Lord, Gamora, Rocket, Drax e Groot.