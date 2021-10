Guardians of the Galaxy: 10 cose da sapere e 20 minuti di gameplay italiano in esclusiva

E' tempo di togliere i veli a Marvel's Guardians of the Galaxy, il videogioco dedicato ai Guardiani della Galassia in sviluppo negli studi di Eidos Montreal e in arrivo il 26 ottobre su tutte le piattaforme, pubblicato da Square Enix.

Abbiamo pubblicato uno speciale sulle 10 cose di Guardians of the Galaxy da sapere assolutamente, dal gameplay alla trama, passando per i personaggi giocabili di Guardiani della Galassia ed il comparto tecnico, adesso vi proponiamo il medesimo approfondimento anche in video, dieci punti comodamente riassunti e narrati per voi. Ma c'è di più perchè in apertura trovate anche un video esclusivo con ben venti minuti di gameplay in italiano di Guardiani della Galassia in un sapiente mix tra cinematiche e combattimenti corpo a corpo.

Abbiamo registrato il gameplay con la modalità streamer attiva, questa di fatto disattiva la colonna sonora per evitare strike e problemi di copyright su Twitch e YouTube ma state tranquilli perchè Marvel's Guardians of the Galaxy avrà una soundtrack da urlo che include brani di artisti come Twisted Sisters, Billy Idol, Wham!, Loverboy, A-ha, Def Leppard, Frankie Goes To Hollywood, Rick Astley, Kiss, Europe e New Kids on the Block, solamente per citarne alcuni.

Una bella occasione per approfondire il gameplay (e non solo) di Marvel's Guardians of the Galaxy in vista dell'uscita fissata per il 26 ottobre su PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X/S, Google Stadia e Nintendo Switch via Cloud.