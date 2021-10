Guardians of the Galaxy: come sbloccare nuovi costumi e cambiare vestiti

Mentre gli appassionati dell'universo Marvel stanno vivendo stravaganti avventure nello spazio insieme a Star-Lord e agli altri membri della banda dei Guardiani nel nuovo titolo supereroistico di Square Enix, Marvel's Guardians of the Galaxy ha ottenuto voti altissimi su Famitsu.

Diversi sono i meriti di questo successo, e sono legati anche alle ampie possibilità di personalizzazione per tutto il cast di protagonisti a disposizione dei giocatori. Gli utenti potranno recuperare numerosi abiti e outfit differenti per i diversi Guardiani in modo da modificarne l'aspetto.

Come ottenere nuovi vestiti

Come cambiare vestiti

Ci sono due modi differenti per ottenere nuovi outfit per Peter Quill e soci: tramite idel titolo oppure attraverso l'delle macro-aree di gioco che attraverserete durante la vostra avventura. Nel caso in cui abbiate effettuato il preorder di Marvel's Guardians of the Galaxy, non dovrete fare altro che collegare al titolo il vostro account Square Enix per ricevere i costumi direttamente all'interno del vostro inventario. In caso contrario, per trovare abiti extra per Star-Lord e per gli altri membri della banda dovrete assiduamente setacciare ogni area che compone l'avventura: saranno all'interno delle casse di colore viola sparse attraverso la mappa.Potrete equipaggiare outfit alternativi semplicemente aprendo il menu di gioco, selezionando il Guardiano che volete personalizzare e premendo il tasto Y (su) o Triangolo (su) per aprire il menu di selezione degli outfit disponibili per quel personaggio.

Nel caso in cui vogliate saperne di più sul titolo, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra recensione di Marvel's Guardians of the Galaxy.