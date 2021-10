Guardians of the Galaxy: driver GeForce Game Ready ottimizzati con DLSS e RTX

Sin dal lancio di Marvel's Guardians of the Galaxy, l'ultima avventura di Eidos Montreal e Square Enix vanta delle importanti ottimizzazioni su PC grazie alle migliorie apportate dal nuovo driver GeForce Game Ready per schede grafiche NVIDIA GeForce GTX e RTX.

Ad accompagnare l'uscita di Guardians of the Galaxy troviamo infatti il nuovo driver GeForce Game Ready che assicura la migliore esperienza di gioco su PC equipaggiati con una GPU NVIDIA. L'ultima avventura di Star Lord e compagni vanta il supporto a 8K HDR, G-SYNC, frequenza di aggiornamento variabile e configurazioni multi-monitor, con prestazioni ottimali grazie alla compatibilità piena con il supersampling in Deep Learning di NVIDIA DLSS e all'illuminazione in Ray Tracing su schede GeForce RTX Serie 20 e 30.



Il nuovo driver GeForce Game Ready integra anche delle ottimizzazioni day one per altri dodici videogiochi, oltre a sei nuovi monitor gaming compatibili con la tecnologia G-SYNC e sei profili aggiuntivi per la suite di GeForce Experience Optimal Playable Setting.

Eccovi la lista dei giochi ottimizzati con i nuovi driver per GPU NVIDIA:

Age of Empires IV

Battlefield 2042 Early Access

Call of Duty: Vanguard

Marvel's Guardians of the Galaxy

Chivalry 2

DOOM Eternal

The Elder Scrolls Online

Forza Horizon 5

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition

Jurassic World Evolution 2

Riders Republic

L'aggiunta di GeForce Experience optimal settings per sei nuovi giochi, tra cui:

Crysis 2 Remastered

Crysis 3 Remastered

Gas Station Simulator

Marvel's Guardians of the Galaxy

Qian Nv You Hun

Sword and Fairy 7

Supporto per sei nuovi monitor gaming compatibili G - SYNC tra cui:

AOC 24G2W1G4

AOC AG274QS3R1B+

ASUS ROG XG27AQM

ASUS VG32AQ1LA

ASUS XG249CM

MSI MPG321QRF-QD

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere la nostra recensione di Marvel's Guardians of the Galaxy.