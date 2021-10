Guardians of the Galaxy: un easter egg rende omaggio alla storia Marvel

I Guardiani della Galassia hanno compiuto il loro atteso debutto su PC e console PlayStation e Xbox, ottenendo già i primi importanti successi: Marvel's Guardians of the Galaxy ha preso voti altissimi su Famitsu e si attende di scoprire i primi risultati commerciali ottenuti dal titolo sviluppato da Eidos Montreal per conto di Square Enix.

Ulteriori approfondimenti sull'opera li potete scoprire guardando la nostra video recensione di Marvel's Guardians of the Galaxy, dove mettiamo in evidenzia tutti gli aspetti più interessanti del nuovo Action/Adventure a tema supereroi. Ad essere molto apprezzati sono anche gli easter egg presenti all'interno del gioco, con uno in particolare che non passa certo inosservato. È bene avvisare che quanto segue riporta spoiler sui contenuti del titolo, pertanto se ancora non lo avete giocato proseguite nella lettura con le dovute precauzioni.

Ad un certo punto dell'avventura Star-Lord si ritroverà una stanza contenente un paio d'occhiali molto familiare protetti dietro a un vetro: si tratta degli occhiali di Stan Lee, il leggendario fumettista Marvel scomparso nel 2018. La loro descrizione una volta analizzati riporta che appartengono a una "potente entità cosmica con l'abilità di comparire ovunque nella galassia e in qualsiasi momento", chiaro riferimento ai numerosi camei di Lee nei vari film e videogiochi Marvel visti negli ultimi anni.

Senza dubbio un altro gradito modo per rendere omaggio a una figura fondamentale nella storia della Casa delle idee, che con il suo estro creativo ha contribuito a dar vita a personaggi divenuti iconici nella cultura pop mondiale.