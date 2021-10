Guardians of the Galaxy: i piani di Star-Lord nello spot con Groot, Drax, Gamora e Rocket

In vista del sempre più imminente lancio di Marvel's Guardians of the Galaxy, i ragazzi di Eidos Montreal confezionano un video promozionale davvero sopra le righe che riassume il tenore delle attività da svolgere nei panni di quel combinaguai di Quill.

Il filmato proposto dalla sussidiaria canadese di Square Enix ci porta nel bel mezzo di una battaglia per farci assistere a un assalto di squadra sulle note della celebre hit anni '80 "Kickstart My Heart" dei Mötley Crüe.

Le scene dello spot sono la sintesi dell'esperienza ludica e narrativa che Eidos Montreal promette di offrire a tutti gli emuli di Star-Lord, con missioni rocambolesche da completare insieme a Gamora, Rocket, Groot e Drax.

L'uscita di Marvel's Guardians of the Galaxy è prevista per il 26 ottobre su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X/S e in versione Cloud su Nintendo Switch. Qualora ve lo foste perso, qui trovate il nostro ultimo speciale sulle 10 cose da sapere su Guardians of the Galaxy prima di immergersi nelle atmosfere sci-fi della nuova avventura edita da Square Enix. Per un approfondimento ulteriore sull'impianto ludico e contenutistico eretto da Eidos Montreal, vi invitiamo a leggere questo articolo su Guardians of the Galaxy tra gameplay e progressione.