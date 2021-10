Guardians of the Galaxy: prenotalo su Amazon e ricevi il fumetto ed i costumi extra

Manca poco all'uscita di Marvel's Guardians of the Galaxy e su Amazon.it è ancora possibile prenotare le versioni PlayStation 4 e PlayStation 5 del nuovo gioco Square Enix, ottenendo anche interessanti bonus.

Con il preordine di una qualsiasi edizione di Guardiani della Galassia riceverete il fumetto digitale prequel Star-Lord Space Rider e il pacchetto costumi Nostalgia per i Guardiani. Due bonus sicuramente interessanti, in particolare il fumetto risulterà utile per capire meglio la storia originale alla base del gioco.

Preordina Guardiani della Galassia PS5 e PS4

Oltre all'edizione standard è in vendita anche l'Edizione Cosmica Deluxe che include il gioco con custodia Steelbook, mini artbook con copertina rigida i costumi Sun-Lord e City-Lord e The Hits, la colonna sonora del gioco in formato digitale.

Marvel's Guardians of the Galaxy sarà disponibile dal 26 ottobre su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Google Stadia e Nintendo Switch (via Cloud), da sottolineare come acquistando l'edizione per PlayStation 4 potrete effettuare l'aggiornamento gratis alla versione next-gen.

Dopo Marvel's Avengers, Square Enix si lancia ora nel mondo dei Guardiani della Galassia, tra i personaggi Marvel più popolari e amati in assoluto dal pubblico.