Guardians of the Galaxy verso il riscatto grazie ad Xbox Game Pass?

Sfondare nel mercato videoludico attuale, specialmente al primo colpo, non è fatto facile. Marvel's Guardians of the Galaxy, ad esempio, non ce l'ha fatta, nonostante porti con sé una licenza di peso.

Nel corso di un'intervista concessa ad Eurogamer.net nella cornice dei BAFTA Game Awards, i ragazzi di Eidos Montreal hanno ammesso che Marvel's Guardians of the Galaxy ha venduto al di sotto delle aspettative. "Abbiamo fatto tutto quello che potevamo, ma questa è la realtà del mercato", ha commentato il Direttore Creativo Jean-Francois Dugas.

Non tutto è perduto, in ogni caso. Square Enix e il team di sviluppo canadese hanno recentemente lanciato Guardians of the Galaxy in Xbox Game Pass, una mossa che a quanto pare sta già dando i suoi frutti. La Narrative Director Mary DeMarle ha spiegato che il gioco di supereroi sta catturando nuove fette di pubblico anche grazie al passaparola: "Per me, la cosa più importante è creare un gioco. Quello che più amo è sapere che adesso, specialmente grazie a Game Pass, le persone ci stanno giocando e stanno condividendo la loro esperienza. Facciamo giochi per toccare il cuore delle persone, facciamo giochi per raggiungere un pubblico. Ed è fantastico sapere che [Guardians of the Galaxy] sta trovando il suo pubblico".

Un po' com'è successo in passato con DiRT 5, Xbox Game Pass sta aiutando Guardians of the Galaxy ad allargare il suo bacino d'utenza premettendogli di raggiungere giocatori che inizialmente avevano preferito non riservargli la loro fiducia. Questa rinnovata popolarità riuscirà a convincere Square Enix a finanziare un seguito? Staremo a vedere. Voi cosa ne pensate?