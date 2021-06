Guardians of the Galaxy, Square Enix a tutta Marvel: scopriamo l'avventura single player

Square Enix ha aperto la sua conferenza all'E3 2021 con il botto, annunciando e mostrando in maniera estensiva un nuovo gioco ambientato nell'universo della casa delle idee, ossia Marvel's Guardians of the Galaxy. Scopriamolo assieme!

Sviluppato da Eidos Montreal (gli stessi di Deus Ex: Mankind Divided e Shadow of the Tomb Raider) e in uscita il 26 ottobre su PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC, Marvel's Guardians of the Galaxy si discosta con decisione da Marvel's Avengers, offrendo un'esperienza action/adventure in terza persona completamente single player e basata sulla storia, lontana dalle aspirazioni da game-as-a-service del gioco Crystal Dynamics. Square Enix ci ha offerto la possibilità di osservare il gioco in anteprima, facendoci scoprire un character design tutto sommato riuscito e un impatto estetico di primo acchito piacevole e rifinito.

Marvel's Guardians of the Galaxy è, sulla carta, un action/adventure abbastanza lineare, ma è anche ricco di idee interessati: i giocatori vestiranno esclusivamente i panni di Star-Lord, ma il legame con i suoi compagni di squadra ricoprirà un ruolo centrale ogni singolo aspetto della produzione. Se volete saperne di più, guardate la nostra Video Anteprima in apertura di notizia e leggete l'anteprima Marvel's Guardians of the Galaxy disponibile tra le nostre pagine!