Guerra delle Alleanze: l'espansione di Elder Scrolls Legends sbarca su PC, iOS e Android

La lotta tra le cinque alleanze di Elder Scrolls Legends per la conquista del Trono Rubino dà ufficialmente inizio alla Guerra delle Alleanze, la nuova espansione del card game di Bethesda disponibile a partire da oggi, 15 aprile, su PC e sistemi mobile iOS e Android.

Accompagnata dal video che campeggia a inizio articolo, la pubblicazione di Guerra delle Alleanze amplia ulteriormente la già ricca esperienza di gioco di TES Legends con 100 nuove carte sbloccabili, cinque combinazioni di colori inedite, un nuovo tabellone virtuale e l'aggiunta di quattro meccaniche di gameplay studiate per porre l'accento sugli elementi originali di questa espansione.

Chi desidera potenziare il proprio mazzo di carte digitali, di conseguenza, da oggi può servirsi del negozio interno del gioco per acquistare le Buste di The Elder Scrolls: Legends - Guerra delle Alleanze e familiarizzare con le numerose novità introdotte da Bethesda.

Per un ulteriore approfondimento, in calce alla notizia potete ammirare l'infografica con la Roadmap tracciata dagli autori statunitensi per anticipare le novità di gameplay e contenutistiche previste per TES Legends nel corso del 2019. Su queste pagine potete inoltre consultare nel dettaglio tutte le innovazioni apportate da Bethesda con l'espansione Guerra delle Alleanze.