Guerra Russia-Ucraina, gaffe del TG2: va in onda clip ripresa da War Thunder

Il conflitto Russia-Ucraina appena cominciato sta catalizzando l'attenzione di tutto il mondo e c'è preoccupazione nel capire quale piega prenderanno gli scontri già nelle prossime ore. Come ovvio, testate d'informazione e telegiornali stanno dando ampio risalto alla difficile situazione, riportando anche testimonianze video dei bombardamenti.

Un servizio andato in onda durante il TG2, però, contiene al suo interno una clip, raffigurante una pioggia di missili durante la notte, che non sarebbe collegata agli scontri che stanno sconvolgendo l'Ucraina in questo momento. Anzi, il lancio di quei missili non è in verità mai avvenuto nel mondo reale, in quanto è ripreso da un videogioco, precisamente da War Thunder. A farlo notare su Twitter è il giornalista Simone Fontana, confrontando le immagini del TG2 e del free-to-play a sfondo bellico.

Come si nota dal paragone, quanto andato in onda durante il telegiornale nostrano è identico ad un teaser collegato al gioco pubblicato alla fine del 2021. Lo stesso Fontana ha fatto inoltre notare la presenza di un altro filmato errato trasmesso dal TG2 e anche dal TG1, risalente invece ad una parata militare del 2020 riportata anche da Il Sole 24 Ore. Insomma, i videogiochi odierni hanno raggiunto un realismo tale da poter trarre effettivamente in inganno.

Nel frattempo le vendite di This War of Mine saranno devolute alla Croce Rossa ucraina, come sostegno a causa della drammatica situazione attuale. Sempre a causa del conflitto, gli sviluppatori di STALKER 2 e The Sinking City hanno mandato un appello, chiedendo di aiutare chiunque ne abbia bisogno.