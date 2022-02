Guerra Russia-Ucraina: le vendite di This War of Mine devolute alla Croce Rossa ucraina

La notizia dell'invasione russa in Ucraina ha scosso e messo in allarme tutti noi, ed in particolare gli sviluppatori di 11 bit studios si sono sentiti particolarmente coinvolti nell'apprendere di un avvenimento tanto spiacevole.

Gli autori di This War of Mine hanno deciso che, per i prossimi 7 giorni, i guadagni derivanti dalle vendite del peculiare survival game saranno devoluti in favore della Croce Rossa ucraina, che in queste ore ha decisamente bisogno di qualsiasi aiuto sia possibile donare.

"Oggi le forze militari russe hanno attaccato il paese libero dell'Ucraina", esordice 11 bit studios nel messaggio che trovate in calce alla notizia. "Come studio di sviluppo polacco e autori dell'acclamato gioco contro la guerra This War of Mine - che tratta direttamente della sofferenza e della miseria dei civili coinvolti nella guerra - vorremmo qui fare una dichiarazione: siamo contro l'invasione russa in Ucraina. Le parole da sole sarebbero vuote se non agissimo, ed essere tempestivi è fondamentale, quindi ecco cosa faremo: nei prossimi giorni, tutti i guadagni di This War of Mine, inclusi i DLC e provenienti da qualsiasi piattaforma, saranno devoluti ad un fondo speciale. Tra una settimana il denaro sarà trasferito alla Croce Rossa ucraina per supportare direttamente le vittime della guerra. Che i giocatori e gli sviluppatori facciano tutto il possibile per aiutare".

This War of Mine, capace di vendere oltre 4,5 milioni di copie dal lancio, è stato tanto apprezzato da diventare persino una delle letture degli studenti polacchi.