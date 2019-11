La guerra tra Twitch e Mixer continua: la prossima a lasciare sarà Ewok?

La guerra per il controllo degli streamer continua. Dopo Jack "CouRage" Dunlop passato a YouTube Gaming, Ninja e Shroud a Mixer, pare che altri buoi stiano scappando dalla stalla viola chiamata Twitch.

Ci sono indiscrezioni secondo cui Ewok sarà la prossima streamer a partire verso un'esclusiva con Mixer. La clip di 32 secondi pubblicata su Twitter di Ewok alla fine del 13 novembre è stata breve e criptica.

Usando i colori verde acqua e rosa, la ragazza li mescola ricavando una tonalità blu che stende sul muro. Il risultato, alla fine, secondo molti sarebbe simile al colore di Mixer. Questo piccolo annuncio ha portato i fan a scatenarsi in una ridda di speculazioni.

Chi è Ewok? Vi rinfreschiamo un po' la memoria. Ewok è esplosa come un grande talento dopo che Timothy "TimTheTatman" l'ha ospitata nel suo canale. In un baleno la ragazza tredicenne ricordiamo, affetta da sordità, è esplosa andando da poche centinaia di follower a 10.000 in un giorno, e la sua popolarità è cresciuta nei mesi successivi.

Ha anche partecipato a numerosi eventi Pro-Am di Fortnite.

Inoltre, ha firmato con i FaZe Clan lo scorso luglio, a meno di un anno dall'avvio del suo canale Twitch, diventando la prima ragazza streamer nell'organizzazione statunitense. Un passaggio a Mixer per lei sarebbe un nuovo inizio sulla piattaforma di streaming di Microsoft, che sta cercando di superare Twitch per il controllo dello streaming live.