Guerra in Ucraina: l'appello degli sviluppatori di STALKER 2 e The Sinking City

Il precipitare degli eventi con l'escalation militare della crisi tra Ucraina e Russia spinge gli sviluppatori di STALKER 2, la software house di Kiev GSC Game World, a lanciare un accorato appello sui social per segnalare la gravità della situazione e condividere un appello.

Nel doppio intervento pubblicato su Twitter da GSC, gli autori di STALKER 2 si ricollegano ai drammatici eventi che stanno interessando il loro Paese (e non solo) spiegando come "la Federazione Russa ha dichiarato guerra all'Ucraina. Il futuro è sconosciuto, ma siamo sicuri delle nostre Forze Armate e del nostro Paese. Chiediamo a tutti voi: non statevene in disparte e aiutate chi ha bisogno".

Nel medesimo post, GSC condivide le coordinate bancarie di un conto corrente per effettuare donazioni con la causale "Support the Armed Forces of Ukraine" e, in un successivo passaggio, raccontano di come "il nostro Paese si è svegliato al rumore delle esplosioni e del fuoco delle armi, ma è pronto a difendere la sua libertà e indipendenza".

Anche il team di Frogwares, gli sviluppatori ucraini di The Sinking City e del recente Sherlock Holmes Chapter One, si uniscono all'appello di GSC e spiegano che "non possiamo restare a guardare. La Russia attacca la nostra patria e nega la sovranità dell'Ucraina. Stiamo cercando un riparo, ma questa è una guerra e non c'è un'opzione B. Chiediamo perciò a tutti gli uomini di buona volontà di costringere Putin a ritirarsi dalle nostre terre. Siamo una nazione pacifica e in tutti questi anni, da quando abbiamo ottenuto la nostra indipendenza, non abbiamo mai attaccato o minacciato nessuno. A causa di questa situazione, il nostro lavoro ne risentirà e le nostre vite potrebbero essere distrutte".

Nel momento in cui scriviamo, altre case di sviluppo ucraine stanno lanciando appelli analoghi ai propri follower sui social per sensibilizzare l'opinione pubblica sulle pesanti conseguenze e sulla tragicità dell'azione militare intrapresa unilateralmente dalla Russia: il team di Vostok Games (Fear the Wolves e Survarium) riassume la situazione condividendo l'eloquente immagine di una bandiera dell'Ucraina.