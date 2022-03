Humble Bundle per l'Ucraina: Back 4 Blood e Metro Exodus in una raccolta di 120 prodotti

Come forma di supporto al popolo ucraino in questo difficile momento storico, Humble Bundle propone sul suo portale una nutrita raccolta di prodotti che gli utenti possono acquistare ad un prezzo davvero speciale.

L'intero ricavato da questa iniziativa sarà devoluto in beneficenza ad organizzazioni come Razom for Ukraine, International Rescue Committee, International Medical Corps, e Direct Relief. Per invogliare i giocatori a partecipare all'iniziativa, Humble Bundle offre una serie di titoli molto interessanti, alcuni anche abbastanza recenti, su cui sarà possibile mettere le mani ad un prezzo ridotto.

Il bundle, che contiene prodotti per 2.500 dollari, è disponibile per soli 36,39 euro e contiene giochi come Metro Exodus, Back 4 Blood, Quantum Break, Satisfactory, Spyro Reignited Trilogy, Max Payne 3, Sunset Overdrive, Fable Anniversary, This War of Mine, Superhot, Kerbal Space Program, Nex Machina e altri ancora che potete consultare sul sito di Humble Bundle.

Tra gli oltre 120 contenuti proposti troviamo anche giochi di ruolo come Pathfinder, Starfinder, e Warhammer Fantasy, insieme a programmi e software come GameMaker Studio 2 Creator (12 mesi), Music Maker EDM Edition, RPG Maker VX, e gli asset di Polygon. Se vorrete, potrete versare una cifra superiore a quella indicata per offrire un maggiore supporto alla popolazione ucraina.