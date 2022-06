Guerra in Ucraina: il creatore di Metro è ora ricercato dalla Russia, ecco perché

La terribile guerra in Ucraina non sta avendo solo un impatto sullo sviluppo di alcuni videogiochi, ma sta colpendo anche alcune figure che ruotano attorno al settore. Uno di questi è Dmitry Glukhovsky, scrittore noto al pubblico per aver creato la serie letteraria di Metro, alla quale sono ispirati i popolari FPS dell'omonima saga videoludica.

Da oggi, infatti, l'uomo è finito nell'elenco dei ricercati dalla Russia perché, stando a quanto dichiarato dal Cremlino, avrebbe diffuso informazioni non veritiere in merito all'intervento militare del paese in territorio ucraino. Tutto è nato da un post pubblicato sui social dallo scrittore, il quale ha provato a sensibilizzare i suoi follower sul problema della guerra.

Ecco il messaggio pubblicato da Glukhovsky su Instagram:

"Fermate la guerra! Ammettete che si tratta di un conflitto contro un'intera nazione e fermatelo!"

Al momento, quindi, il nome di Dmitry Glukhovsky è finito nella stessa lista in cui si trovano anche quelli di giornalisti e intellettuali accusati di aver diffuso fake news dal regime russo. Ma cosa rischia ora il creatore di Metro 2033? Nel caso in cui dovesse essere arrestato, dovrà scontare una pena di ben quindici anni.

Sapevate che Replaced è stato rinviato proprio a causa della guerra in Ucraina?