Guerra in Ucraina e crisi dei videogiochi in Russia: le strategie di Mosca

Stando all'agenzia di stampa russa Kommersant, il 15 dicembre il Ministero dello Sviluppo Digitale russo ha organizzato un incontro con i rappresentanti dell'industria videoludica locale per discutere delle misure da attuare per superare la crisi che li ha investiti in funzione delle sanzioni per la guerra in Ucraina.

Dal meeting sono emerse delle strategie per rivitalizzare un settore tecnologico, quello dell'industria videoludica russa, profondamente colpito dalle sanzioni internazionali imposte dopo l'invasione dell'Ucraina.

I rappresentanti del Ministero e delle aziende dell'industria dell'intrattenimento digitale russo ritengono che la crisi possa essere risolta attuando tutta una serie di provvedimenti e riforme del settore. Tra le opzioni valutate dal governo e dalle aziende videoludiche russe, ad esempio, ci sarebbe la creazione di un motore grafico 'nazionale' e di una "versione russa di un'azienda come Electronic Arts" che permetta agli sviluppatori locali di semplificare la pubblicazione dei propri videogiochi (supponiamo sul solo territorio della Russia per via delle sanzioni).

Non mancano poi le ipotesi più impraticabili (e non solo sotto il profilo strettamente economico), come quella che prevede la nazionalizzazione di molti settori privati dell'attuale industria videoludica russa con un investimento iniziale da 7 miliardi di dollari per proiettare la Russia nella Top20 dei principali Paesi che sviluppano videogiochi entro il 2030.

Le oggettive incongruenze del documento strategico del governo russo rischiano poi di sfociare nell'assurdità con il passaggio in cui i partecipanti all'incontro ritengono di poter "trasformare l'industria videoludica russa in una forza culturale dominante" con investimenti da 20 e 50 miliardi di dollari in settori non meglio specificati dello sviluppo, della promozione e della distribuzione di videogiochi a livello globale.



C'è anche chi, come gli esponenti dell'agenzia russa ARKIVS, sostiene che la Russia sia destinata, da qui al 2030, a sfornare ben quattro motori grafici, due nuove console (!!!) e kolossal tripla A capaci di coinvolgere oltre un miliardo di giocatori a livello globale.