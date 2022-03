Guerra in Ucraina: Epic e Xbox donano i ricavi di Fortnite ai soccorsi umanitari

Nel giorno in cui prende il via la Stagione 2 del Capitolo 3 di Fortnite, Epic Games ha annunciato il suo impegno in soccorso della popolazione colpita dalla Guerra in Ucraina.

Epic Games donerà i ricavi totali di Fortnite dal 20 marzo 2022 al 3 aprile 2022 ai soccorsi umanitari per la popolazione colpita dalla guerra in Ucraina. A supportarla ci sarà anche Xbox, che devolverà i suoi ricavi netti durante il medesimo periodo. Tra le organizzazione umanitarie supportate dall'iniziativa, tutte stanziate sul posto per fornire aiuti d'emergenza come supporto sanitario, cibo e acqua pulita, forniture essenziali, alloggio e assistenza legale, figurano DirectRelief, UNICEF, il Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite (UNWFP) e l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR).

Saranno distribuiti tutti i ricavi degli acquisti in denaro reale, tra cui pacchetti V-buck, Crew di Fortnite, Pass battaglia in dono e pacchetti estetici come il pacchetto Sonda del Vuoto. Verranno inclusi anche gli acquisti in negozi fisici di oggetti estetici di gioco e card V-buck, purché tali oggetti vengano riscattati nel gioco durante la suddetta finestra temporale.

Epic s'impegna a inviare i fondi nella maniera più rapida possibile. "Non aspettiamo di ricevere gli effettivi fondi dalla nostra piattaforma e dai nostri partner di pagamento (operazione, questa, che può richiedere un po' di tempo a seconda delle modalità di transazione). Non appena ci giunge segnalazione delle transazioni, le registriamo e inviamo i fondi alle organizzazioni umanitarie, nel giro di giorni", scrive la compagnia sul sito ufficiale. Maggiori dettagli sull'iniziativa possono essere reperiti sul sito ufficiale di Fortnite.