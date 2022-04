Guerra in Ucraina, Overwatch: Blizzard ha rimosso la Z dalle skin di Zarya

Nei giorni in cui hanno preso il via i festeggiamenti per il 6° anniversario di Overwatch, Blizzard Entertainment ha effettuato un piccolo, ma sostanziale cambiamento ad una skin di Zarya in risposta ai tragici fatti che si stanno verificando in Ucraina.

La compagnia di sviluppo ha deciso di modificare due skin di Zarya - Fronte Artico e Fronte Siberiano - rimuovendo la lettera Z che appariva su di esse. Nonostante la lettera indicasse semplicemente l'iniziale dell'eroina, Blizzard ha deciso di rimuoverla a causa delle controverse connotazioni politiche e simboliche che ha acquisito nel corso della recente Guerra in Ucraina, anche e soprattutto perché, nella lore di Overwatch, Zarya è una combattente russa. Con questa mossa, Blizzard intende evitare qualsiasi possibile fraintendimento mostrandosi, al contempo, totalmente distante dalle motivazioni che hanno spinto l'esercito russo ad invadere il paese confinante.

In calce a questa notizia trovate una comparativa che mostra le skin prima e dopo il cambiamento. Molti, probabilmente, non se ne sarebbero neppure accorti, ma questo piccolo dettaglio può fare tutta la differenza del mondo. Questo, tra l'altro, non è il primo intervento effettuato da Blizzard in Overwatch per mostrare il proprio supporto nei confronti della popolazione attaccata: lo scorso mese, la bandiera ucraina è stata inserita tra le immagini profilo di Overwatch.