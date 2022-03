Guerra in Ucraina: Sony ha silenziosamente rimosso Gran Turismo 7 dal PS Store russo

Il conflitto tra la Russia e l'Ucraina prosegue, ed ormai tutto il mondo ed ogni industria ha preso posizione su quanto sta accadendo, compresa quella videoludica. Dopo che EA ha messo al bando la Russia da FIFA22, un altro segnale in tal senso starebbe arrivando anche da Sony.

Il colosso giapponese ha infatti silenziosamente rimosso Gran Turismo 7, ora disponibile su PS5 e PS4, dalla vendita sul PlayStation Store russo. Sulla pagina dedicata al gioco, infatti, viene riportato semplicemente che non è ancora disponibile una data d'uscita per il nuovo simulatore automobilistico di Polyphony Digital, senza nessun altro dettaglio. Sony non ha tuttavia annunciato pubblicamente questa mossa e, interpellata da Eurogamer.net, non ha fornito commenti sulla disponibilità o meno del gioco in Russia.

Negli scorsi giorni l'Ucraina ha chiesto a PlayStation e Xbox di bloccare i loro servizi in Russia: non è da escludere a questo punto che Sony possa aver in parte accolto la richiesta di Kiev, iniziando a muoversi verso una simile direzione. Si resta tuttavia in attesa di una comunicazione ufficiale da parte dell'azienda, che comunque sarebbe chiaramente collegata alla guerra in corso tra le due nazioni. In tal caso, Sony sarebbe un'ulteriore compagnia a far sentire la propria voce con simili decisioni, dopo le mosse di EA, CD Projekt, Bloober Team ed altri studi ancora.