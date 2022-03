Guerra in Ucraina: Square Enix dona 500.000 dollari per aiutare la popolazione

La situazione in Ucraina è sempre più delicata e anche Square Enix, così come altri publisher e sviluppatori indipendenti, ha deciso di supportare il popolo ucraino donando 500.000 dollari a varie associazioni benefiche che si occupano di aiutare la popolazione sul territorio.

Il denaro in questione verrà ripartito tra UNICEF, Croce Rossa e Medici senza Frontiere, associazioni che sin dal 24 febbraio (data di inizio del conflitto) sono in prima linea per difendere e aiutare il popolo ucraino gravemente in difficoltà. Square Enix lancia poi un messaggio di speranza, augurandosi che tutto questo possa finire presto e che si possa tornare a parlare di pace quanto prima.

Square Enix si unisce a compagnie come Embracer Group, 11 Bit Studios, Bandai Namco, CD Projekt Red, Supercell, Ubisoft, Unity e The Pokémon Company che nel corso delle settimane hanno donato ingenti somme di denaro a supporto dei cittadini ucraini. Aziende come Sony, Ubisoft, Nintendo e Xbox hanno sospeso la vendita di giochi, hardware e servizi in Russia.

Se volete contribuire ad aiutare il popolo ucraino vi segnaliamo l'iniziativa di Itch.io con il Bundle for Ukraine che offre 991 giochi per dieci dollari, donazione minima che può essere aumentata a piacere, ad oggi sono stati raccolti oltre cinque milioni di dollari.