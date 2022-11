Guerra in Ucraina: il team di Arma 3 fa chiarezza sulle fake news che usano video dell'FPS

Sin dall'inizio della guerra in Ucraina in seguito all'invasione russa, è accaduto spesso e volentieri che i media mostrassero filmati fasulli tratti da videogiochi. Il prodotto più colpito in tal senso è stato Arma 3, al punto da spingere gli sviluppatori a prendere provvedimenti.

Per questo motivo, Bohemia Interactive ha deciso di scrivere una sorta di guida per far sì che gli utenti possano distinguere senza particolari difficoltà le fake news dai video autentici girati dai giornalisti e dalle loro troupe.

Ecco alcuni consigli per evitare di cadere vittima delle fake news:

I video fasulli hanno sempre una risoluzione molto bassa. Gli smartphone moderni sono in grado di registrare video in alta risoluzione ed è impossibile che un qualsiasi dispositivo possa catturare immagini di quella qualità

Spesso i video fake sono registrati off-screen, così da abbassare ulteriormente la qualità ed aggiungere un tremolio esagerato della telecamera, magari in una stanza buia

Pur essendo di qualità, il comparto sonoro del gioco si può facilmente distinguere dalla realtà

I video fake non mostrano mai soldati e civili, più facilmente distinguibili rispetto ai veicoli in movimento

Anche le esplosioni, il fumo, il fuoco e la polvere si possono distinguere facilmente da quelli reali

Guardando i filmati fasulli con attenzione, talvolta è possibile distinguere al loro interno elementi dell'interfaccia utente

Infine gli sviluppatori chiedono ai giocatori di non realizzare filmati di gioco con mod al solo scopo di creare confusione e attirare utenti sulle piattaforme social attraverso titoli clickbait relativi al conflitto in corso.