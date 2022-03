Guerra in Ucraina: anche Ubisoft sospende le vendite dei suoi giochi in Russia

Seguendo quanto deciso già da altre compagnia tra cui Activision-Blizzard, NVIDIA ed Epic Games, anche Ubisoft ha infine annunciato di aver sospeso le vendite dei propri prodotti in Russia a causa dello scatenarsi della guerra in Ucraina.

La compagnia d'Oltralpe aveva già manifestato il suo supporto all'Ucraina, e aveva inoltre adottato alcune misure di emergenza per aiutare i propri dipendenti di Kiev e Odessa. Dopo alcuni giorni di attesa e attenta analisi sulla situazione mondiale, Ubisoft ha infine deciso di agire in modo ancora più deciso e sospendere per il momento le vendite dei propri giochi e di tutti gli altri prodotti sul mercato russo.

"Alla luce della tragedia in corso in Ucraina, abbiamo deciso di sospendere le nostre vendite in Russia", è il breve aggiornamento fornito da Ubisoft sulle sue pagine ufficiali.

Anche Microsoft ha interrotto la vendita di tutti i propri prodotti e servizi in Russia, mentre Nintendo ha sospeso i pagamenti in rubli sull'eShop. Da citare anche i 200.000 euro donati da CD Projekt RED ed il blocco delle vendite via GOG in Russia, oltre ai 200.000 dollari di The Pokémon Company e i 50 mila di Remedy. Sono inoltre state rimosse le squadre russe da FIFA 22, mentre Hi-Rez Studios ha deciso di proseguire le proprie vendite ma devolvere il ricavato in favore dell'Unicef a supporto dei bambini russi.