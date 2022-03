Guerra in Ucraina: vendite sospese in Russia per i giochi Take-Two, Rockstar e 2K Games

Take-Two Interactive si unisce al lungo elenco di publisher che hanno deciso di sospendere la vendita dei propri videogiochi in Russia e Bielorussia, decisione presa anche da altre compagnie come CD Projekt RED ed Electronic Arts.

L'azienda fa sapere di aver preso questa decisione dopo aver valutato attentamente la situazione, al momento la vendita, il supporto marketing per i prodotti Take-Two e qualsiasi altra attività è sospesa in Russia. Questo vuol dire che al momento giochi come GTA V per PS5 e Xbox Series X/S, WWE 2K22 e Tiny Tina's Wonderlands non usciranno in Russia e Bielorussia, non è invece chiaro se i servizi online per i giochi già usciti (come GTA Online) resteranno attivi.

Sono molte le aziende che hanno bloccato i propri servizi e le vendite hardware/software in Russia, tra queste citiamo Microsoft, Electronic Arts, AMD e NVIDIA, Epic Games ha bloccato Fortnite in Russia mentre Netflix non più disponibile in Russia e lo stesso vale per altri servizi come Netflix. Anche Activision Blizzard ha sospeso la vendita di giochi in Russia mentre aziende come The Pokemon Company e Remedy (solamente per fare due esempi) hanno effettuato corpose donazioni economiche alla croce rossa ucraina e altri enti locali per aiutare la popolazione ucraina in forte difficoltà.