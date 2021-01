Guerre Stellari: quali sono i migliori videogiochi di Star Wars?

Non c'è dubbio che l'universo di Star Wars sia sempre stato apprezzato all'interno del panorama videoludico. I titoli dedicata alla saga ammontano infatti a decine, ma quali sono considerati i dieci migliori da pubblico e critica? Scopriamolo insieme.

10) Star War Empire at War

Unico rappresentante del genere RTS della nostra lista, venne lodato per il comparto tecnico, la fedeltà visiva al franchise e la spettacolarità delle battaglie spaziali. Ambientato pochi anni prima di Episodio IV, il gioco prevede due campagne alternative con l'Alleanza Ribelle o con l'Impero Galattico. La sua unica espansione, Forces of Corruption, introduce il Consorzio Zann, una fazione di criminalità organizzata accompagnata da una campagna originale.

9) Star Wars Jedi Fallen Order

L'action adventure di Respawn Entertainment pone il giocatore nei panni di Cal Kestis, giovane padawan sopravvissuto al famigerato ordine 66. Il titolo è stato apprezzato per trama originale e comparto tecnico, venendo soprattutto criticato per la ripetitività del combat system (souls-like), la scarsa personalizzazione e l'assenza di contenuti aggiuntivi. Su Everyeye.it trovate la recensione di Star Wars Jedi Fallen Order.

8) Star Wars Battlefront 2 (2005)

L'innovativo multigiocatore dei Pandemic Studios portava sul campo molta carne al fuoco rispetto al suo predecessore: mappe, classi, veicoli ed eroi della Vecchia e Nuova Trilogia. Nuove modalità per giocatore singolo e una campagna dedicata, oltre alla grande varietà di mod offerte dalla community, rendono questo titolo una vera perla del passato.

7) Star Wars The Old Republic

L'attesa per l'MMO targato Bioware era divisa equamente tra hype e scetticismo. Eppure, al netto delle aspettative, The Old Republic riesce a convincere anche le fette più restie dei fan, offrendo una storia inedita (affrontabile sia parteggiando per l'Impero Sith sia per la Vecchia Repubblica), combattimenti fluidi, sviluppo del PG fedele agli originali KOTOR e le iconiche location della saga. Particolarità del titolo è la possibilità di giocarlo interamente in single player.

6) Knights of the Old Republic 2: The Sith Lords

Il sequel dell'acclamato RPG sviluppato da BioWare aveva il difficile compito di eguagliare l'enorme successo del predecessore. Il giocatore veste i panni di un esule Jedi, espulso dall'Ordine per motivi ignoti (almeno inizialmente), che ha perso il suo legame con la Forza. Il gioco ripropone le classiche meccaniche del combattimento e della gestione del party che hanno reso celebre la serie, senza perdere colpi nella narrazione e nella libertà di scelta.

5) LEGO Star Wars The Complete Saga

Non poteva mancare, nella nostra classifica, l'esilarante omaggio alla saga da parte di LEGO. Questa collezione unisce i due originali LEGO Star Wars, permettendoci di rivivere le avventure di tutti e sei i film, con qualche piccolo extra a base di mattoncini.

4) Jedi Knight 2 Jedi Outcast

Avete mai voluto impugnare una spada laser? Mettendovi nei panni di Kyle Katarn, agente della Nuova Repubblica e Cavaliere Jedi, il vostro sogno può diventare realtà. Jedi Outcast fu particolarmente acclamato per il feeling del combattimento con la lightsaber e a distanza, la trama e l'implementazione dei poteri della Forza.

3) Star Wars Battlefront 2 (2017)

Complice un lancio non brillante appesantito da microtransazioni, l'ultimo capitolo della saga Battlefront era stato accolto inizialmente in maniera tiepida da pubblico e critica, nonostante un deciso ampliamento rispetto al precedente e l'introduzione di una tanto richiesta campagna single player. Nel corso dei tre anni successivi al rilascio, gli sviluppatori hanno seguito con passione il gioco e risposto positivamente alle critiche dei fan, arricchendolo di modalità, eroi, mappe e classi giocabili. Battlefront 2 si pone come l'FPS multiplayer di Star Wars più completo e coinvolgente di sempre. Per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Star Wars Battlefront 2.

2) Star Wars Jedi Knight Dark Forces 2

Considerato dalla critica un classico senza tempo, è stato spesso posto a confronto con il suo simile Quake. Anche in questo capitolo vestirete i panni di Kyle Katarn, un giovane agente della Nuova Repubblica che scoprirà le vie dei Jedi. Enorme valore aggiunto è costituito dalla gran varietà di mod della community.

1) Star Wars Knights of the Old Republic

Re indiscusso della classifica, l'originale Knights of The Old Republic fu il primo gioco di ruolo ambientato nell'Universo Espanso di Guerre Stellari. Basato sul gioco di ruolo da tavolo della Wizards of The Coast, il titolo fu accolto con entusiasmo per la trama intrigante, la scrittura di alto livello e la caratterizzazione dei personaggi, il tutto condito da grande attenzione allo sviluppo del personaggio e ai poteri della Forza. Il sistema di combattimento, è da dire, non è invecchiato benissimo e potrebbe costituire l'unico impedimento per quei (pochi) fan che ancora devono recuperarlo.