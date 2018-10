Guerrilla ha assunto due designer di Rainbow Six Siege per il suo prossimo gioco

Dopo aver avviato un nuovo piano d'espansione decennale, il team di Horizon Zero Dawn Guerrilla Games ha assunto due designer di Rainbow Six Siege per il suo nuovo progetto. Un'ulteriore conferma che il prossimo gioco della software house olandese avrà una componente multiplayer?

Anche se il prossimo gioco della compagnia non è stato ancora svelato, Guerrilla Games ha confermato di aver assunto due nuovi designer da integrare nel team. Stiamo parlando di Simon Larouche, ex Guerrilla unitosi a Ubisoft nel 2019 per lavorare a Rainbow Six Siege, e di Chris Lee, che a sua volta aveva lavorato alla componente online dello shooter tattico della software house francese.

Considerando che stiamo parlando di due figure specializzate nei giochi multiplayer online, la notizia sembra confermare che il prossimo progetto di Guerrilla Games includerà una componente multigiocatore. Al momento il nuovo gioco in sviluppo presso la software house olandese rimane avvolto nel mistero: potrebbe trattarsi del seguito di Horizon Zero Dawn? O forse di una nuova IP incentrata principalmente sul multiplayer online?

Per saperne di più, a questo punto, non rimane che attendere ulteriori dettagli da Guerrilla Games. Voi cosa vi aspettate dallo studio dietro Horizon Zero Dawn e Killzone? Fatecelo sapere nello spazio dedicato ai commenti.