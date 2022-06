Guerrilla Collective 2022: seguite con noi l'evento su Twitch sabato dalle 16:00

Torna anche per quest'anno il Guerrilla Collective, pronto ad offrire ai fan una carrellata di nuovi annunci ed aggiornamenti sulle prossime produzioni del panorama indie e non solo. L'evento andrà ad animare un sabato 11 giugno molto caldo, che offrirà anche il Wholesome Direct ed il Future Games Show.

Il Guerrilla Collective 2022 andrà in onda alle 17:00 ora italiana. Dove seguire questa terza edizione? Naturalmente sul canale Twitch di Everyeye a partire già dalle 16:00. La nostra redazione sarà infatti in prima linea a commentare quanto verrà mostrato in occasione della trasmissione, attendendo l'inizio dell'evento in vostra compagnia parlando di aspettative, curiosità e possibili sorprese.

Ricordiamo che lo show precederà il Wholesome Direct sempre l'11 giugno, ed avrà una durata di circa 90 minuti: c'è quindi tutto il tempo necessario per assistere a diversi reveal e nuovi trailer, per un evento che promette sorprese scandite attraverso un ritmo sostenuto ed approfondimenti vari. Se dunque siete amanti del panorama indie e non volete perdervi neanche un singolo aggiornamento, fissatevi sul calendario data e orario della trasmissione, vi terremo compagnia su Twitch dal primo all'ultimo minuto.

Il Guerrilla Collective 2022 è solo uno dei numerosi eventi che caratterizzeranno la settimana e, in particolare, l'Everyeye Summer of Games: non perdetevi nessun appuntamento!