Guerrilla Collective il 7 giugno: lo seguiamo in diretta su Twitch dalle 18:00

Tra gli appuntamenti della Summer of Games di Everyeye.it c'è anche Guerrilla Collective, uno show che nel corso degli anni ha conquistato un sempre maggior numero di spettatori e che torna anche nel 2023 per tutti coloro che adorano le produzioni indipendenti, e non solo.

Guerrilla Collective 2023 è in programma mercoledì 7 giugno alle 18:00 ora italiana e potete seguirlo naturalmente sul canale Twitch di Everyeye che per l'occasione si attiverà all 17:00 per il consueto pre show. Lo staff di Everyeye.it sarà infatti in prima linea a commentare quanto nuovo evento dallo studio di Milano, scoprendo insieme a voi gli annunci previsti durante Guerrilla Collective.

L'evento avrà una durata di circa 90 minuti durante i quali vedremo reveal di giochi nuovi e trailer e video gameplay di giochi già noti, per uno show che promette di scaldare l'atmosfera in vista dei grandi appuntamenti dei giorni successivi come Summer Game Fest, Xbox Games Showcase e Future Games Show. Se siete amanti del panorama indie e non volete perdervi neanche un singolo aggiornamento, segnate sul calendario data e orario della trasmissione, vi terremo compagnia dal primo all'ultimo minuto... e anche oltre.

Everyeye.it sarà in diretta tutti i giorni dal 7 al 13 giugno sia su Twitch che su TikTok per farvi vivere l'emozione dei grandi eventi di questa calda estate di gaming direttamente da Los Angeles.