Dal Guerrilla Collective ecco Forgotlings, nuovo metroidvania a scorrimento orizzontale

ThroughLine Games, team dietro Forgotton Anne, ha presentato un nuovo titolo in world premiere durante i Guerrilla Collective attualmente in corso. Scopriamo insieme Forgotlings, titolo a scorrimento orizzontale accompagnato da un interessante trailer.

Dal video in calce alla notizia, caratterizzato da un forte focus sull'esplorazione e sul senso del viaggio, apprendiamo che Forgotlings è un metroidvania in 2D ambientato nello stesso universo del predecessore. In questo titolo, in cui la trama sembra avere un aspetto preponderante, vestiremo i panni di Fig per proteggere i Forgotlings, degli oggetti dimenticati che sono tornati in vita per poter avere nuovamente uno scopo.

Di seguito potete trovare la descrizione ufficiale del prodotto fornita dal team:

"Forgotlings è un gioco d'azione e avventura mozzafiato ambientato in un regno incantato abitato da oggetti perduti in cerca di uno scopo. Viaggiate in angoli lontani della nostra memoria collettiva e unite le tribù in guerra contro una misteriosa minaccia incombente sulla loro esistenza. Un mondo completamente originale, pieno di meraviglia e immaginazione, attende di essere scoperto".

Gli sviluppatori ci fanno sapere che il titolo in questione uscirà nel 2024 sulle seguenti piattaforme: PlayStation, Xbox, PC e Nintendo Switch.