Guerrilla Collective, non solo Baldur's Gate 3 e ZA/UM: altri team si uniscono all'evento

In seguito alla cancellazione dell'E3 2020, moltissimi eventi dedicati all'universo videoludico sono stati aggiunti al calendario di quella che si preannuncia essere un'estate decisamente intensa.

Tra gli appuntamenti già confermati figura il Guerrilla Collective, in programma per il mese di giugno. L'evento raduna al suo interno un'interessante e ampia selezione di team di sviluppo, pronti a cogliere l'occasione per presentare le proprie ultime creazioni. Tra le software house aderenti spiccano nomi di notevole prestigio, tra cui ZA/UM, autrice dell'acclamato Disco Elysium, e Larian Studios, che ha già confermato la presenza di Baldur's Gate 3 al'evento Guerrilla Collective, oltre all'intenzione di condividere nella medesima sede aggiornamenti sul futuro della serie di Divinity.



Ora, l'elenco dei team di autori videoludici pronti ad arricchire la scaletta dell'evento si è ampliato, andando ad includere i seguenti attori:

Batterystaple Games

Beyond Fun Studio

Interabang Entertainment

Kitfox Games

MidBoss

New Blood Interactive

Nightdive Studios

Ninja Garage

Nito Souji

Sam Eng

Sega America

Serenity Forge

Team Coreupt

The Molasses Flood

L'evento organizzato sotto il tetto dell'etichetta Guerrilla Collective è atteso per il mese di giugno e si protrarrà lungo tre giornate. Lo show prenderà il via in data sabato 6 giugno, per protrarsi poi sino alla giornata di lunedì 8 giugno. Durante questa tre-giorni di trasmissioni streaming dovrebbero trovare spazio diversi annunci, oltre ad approfondimenti e nuove presentazioni dedicate a titoli già noti al pubblico.