Guerrilla Collective: Paradox salta l'evento del prossimo weekend

Seguendo l'esempio della quasi totalità di software house e aziende che avevano fissato importanti appuntamenti nel corso della settimana, anche Paradox Interactive posticipa il proprio evento e non sarà quindi presente al Guerrilla Collective.

L'evento digitale, previsto per il prossimo fine settimana (dal 6 all'8 giugno 2020), non vanterà quindi la presenza di Paradox.

Ecco di seguito il messaggio del publisher:

"Abbiamo deciso di posticipare il Paradox Insider, l'evento creato per celebrare i videogiochi, previsto per il prossimo fine settimana in un secondo momento. Riteniamo che ci siano voci più importanti da ascoltare al momento e preferiremmo che vi concentraste su di esse. Vi forniremo maggiori dettagli sull'evento prossimamente."

Al momento non è chiaro se l'intero evento subirà un rinvio o se l'unica azienda ad aver deciso di posticipare la presentazione dei propri progetti sia la sola Paradox. In ogni caso è molto probabile che nel corso delle prossime ore i canali social ufficiali di Guerrilla Collective verranno aggiornati con dettagli più precisi sull'evento.

Vi ricordiamo che tra i partecipanti del Guerrilla Collective dovrebbero esserci anche Larian Studios con Baldur's Gate 3, Coffee Stain, Sega, Rebellion e Funcom.