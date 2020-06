Guerrilla Collective, PC Gaming Show e Future Game Show su Twitch con Everyeye

Il weekend che sta per iniziare si prospetta particolarmente caldo per i fan dei videogiochi, con tanti eventi importanti come il Guerrilla Collective, il PC Gaming Show e il Future Game Show. Può mancare una speciale mini-maratona in compagnia di Everyeye? Ovviamente no.

Sabato 13 giugno, a partire dalle ore 18:00, sul canale Twitch di Everyeye andrà in onda una lunghissima live per seguire insieme tutti gli appuntamenti di quella che a tutti gli effetti assomiglia ad una giornata dell'E3. I nostri frontman vi accompagneranno alla scoperta degli indie nell'evento Guerrilla Collective, per poi passare al classico PC Gaming Show 2020 e al Future Game Show.

Come sempre sarà possibile interagire con la redazione di Everyeye e con la nostra fantastica community. L'unico requisito per partecipare è quello di lasciare un follow al nostro canale Twitch e di attivare le notifiche per non perdere nemmeno un appuntamento.

Di seguito gli orari precisi dei vari eventi in programma:

Ore 18:00 - Guerrilla Collective

Ore 20:00 - PC Gaming Show 2020

Ore 23:00 - Future Game Show

Intanto arrivano i primi dati sull'evento di presentazione di PlayStation 5: a quanto pare Sony ha battuto ogni record registrando il maggior numero di visualizzazioni live per uno show videoludico.