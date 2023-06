Guerrilla Collective: da Remnant 2 a Europa, riassunto e tutti i giochi annunciati

Alla vigilia della cerimonia di inaugurazione della Summer Game Fest 2023, il Guerrilla Collective ha portato con sé un ampio numero di annunci e aggiornamenti: ecco tutte le novità presentate allo show videoludico di giovedì 7 giugno!

Come da tradizione, l'evento ha ospitato un costante alternarsi tra piccole produzioni e titoli più ambiziosi, in un rapido passaggio di trailer e video gameplay. Ad aprire le danze ci ha pensato Terra Memoria, un GDR confezionato in uno stile estetico che fonde grafica 3D e pixel art. Tra antichi robot e cristalli magici, un gruppo di sei compagni si ritrovano a dover partire all'avventura. Terra Memoria arriverà "presto" su PC, PS5, Xbox Series X e Nintendo Switch. Dai mondi fatati si passa al Giappone Feudale, con un nuovo trailer dedicato a Sengoku Dynasty, un survival ambientato nel medioevo del Sol Levante. Da giocare in solitaria o in co-op, il titolo è già disponibile in Accesso Anticipato su Steam. Le atmosfere fatate fanno ritorno nel reveal trailer di Forgotlings, un interessante metroidvania in 2D che cala i giocatori in un mondo magico popolato di oggetti senzienti, inclusa la nave volante pilotata dal protagonista. Con un comparto artistico disegnato a mano, Forgotllings arriverà nel corso del 2024 su PC, Nintendo Switch, console Sony e Microsoft. Cambio netto di atmosfere con il trailer di Evolutis Duality, action adventure in due dimensioni calato in un immaginario cyberpunk ispirato agli anime degli anni Ottanta. Nei panni di Chealsea Williams, una lottatrice professionista di Fenghai, i giocatori dovranno affrontare un mondo corrotto e scelte dolorose. Già segnalato tra i giochi Indie più interessanti del 2023, dal Guerrilla Collective arriva anche un nuovo trailer di Europa, che conferma l'esordio del gioco nel corso dell'anno. Purtroppo, non è stata confermata alcuna data di lancio per l'avventura in stile anime ambientata sul satellite di Giove.

Dai toni coloratissimi di Europa, si passa al cupo mondo di Light Odyssey, un'avventura a base di boss rush in arrivo nel 2023. Piuttosto inquietante anche il mondo di Abyssus, un frenetico sparatutto in prima persona dall'impianto roguelike e dalle atmosfere brinepunk. E roguelike è anche l'anima di Dwarf Delve, una bizzarra avventura che vede un gruppo di nani esplorare strane miniere che rievocano l'estetica a blocchi di Minecraft. Si torna su lidi più avventurosi con il nuovo trailer di Remant II, che conferma l'arrivo del sequel di Remnant: From the Ashes nel corso dell'estate 2023, con tanto di modalità cooperativa.

Per i nostalgici dei classici videoludici del passato arriva poi il reveal di Iron Meat, un run-and-gun arcade shooter in 2D, in arrivo a ottobre 2023. Per i curiosi, segnaliamo la presenza di una demo gratuita del gioco su Steam. Il Guerrilla Collective prosegue con un approfondito video gameplay di Hammerwatch II, avventura old style in arrivo su PC e console Nintendo, Sony e Microsoft. Vibrazioni vintage anche per l'annuncio di Toxic Crusaders, con il beat 'em up dedicato ai Crociati Tossici in arrivo su PC, con supporto al multiplayer per quattro giocatori. Infine, si ritorna al passato anche con 30XX, action platform roguelike ispirato alle grandi avventure di Megaman e ora disponibile in Accesso Anticipato.

I più curiosi possono provare gratis su Steam anche la demo di Leximan, un peculiare GDR dai toni umoristici nei quali i giocatori impersonano un giovane apprendista mago. Se invece cercate videogiochi dalle atmosfere più inquietanti, giunge in vostro soccorso il trailer di Serum, survival horror in prima persona nel quale il protagonista dovrà lottare contro il tempo, tormentato da un letale conto alla rovescia. Ma ancora più spaventoso è il mondo di World of Horror, terrificante avventura 1-bit ispirata alle opere di Junji Ito e H.P. Lovecraft: i più audaci possono trovarlo su PC, Nintendo Switch, PS5 e PS4 dal prossimo 19 ottobre 2023. Chiude questa carrellata di inquietudine il nuovo trailer di Pneumata, horror in prima persona in arrivo su PC.

Toni molto più vivaci arrivano grazie al reveal di Battle Shapers, colorata produzione in arrivo nell'estate di quest'anno. Ma al Guerilla Collective manca già l'horror, che torna in azione con l'avventura stealth Blood West, in arrivo a dicembre. Si tratta però solo di una parentesi, che ci conduce alla scoperta di A Bonnie Odyssey, un'avventura sci-fi e open world ambientata...nella campagna scozzesse! Ed è subito il momento di scoprire il trailer di Wrestlequest, un titolo a tema wrestling ispirato a Final Fantasy! Tanti scontri anche nel gameplay di Arcseed, stratefico che vede protagonisti alieni e mecha. Si passa a questo punto a una serie di declinazioni del mondo dei card game, con l'annuncio di Deck of Souls e Yomi 2, rispettivamente un souls-like rogulike e un picchiaduro!

Si passa poi alla presentazione del DLC prequel di Lake, dal titolo Season's Greeetings e in arrivo nel novembre di quest'anno. Se invece volete imparare una nuova lingua videogiocando, potreste essere interessati a Noun Town, presente al Guerrilla Collective con un nuovo trailer. A stretto giro, cattura rapidamente l'attenzione l'intrigante reveal trailer di Bye Sweet Carole, un promettente thriller ispirato - sia per tematiche sia per estetica - ai grandi lungometraggi d'animazione di casa Disney, e non solo. A dispetto delle premesse, preparatevi però a una buona dose d'inquietudine!

Decisamente interessante anche Nivalis, un ambizioso GDR dalle ambientazioni cyberpunk edito dall'italiano 505 Games in arrivo in esclusiva su PC. A sorpresa, arriva inoltre lo shadow drop di Nocturnal, cupo action platform ora disponibile su PC, Nintendo Switch, PS5 e Xbox Series X. Sarà invece necessario aspettare sino al 2024 per poter giocare a Crypt Custodian, un metroidvania che vede protagonista Pluto, un malevolo felino giunto in un bizzarro aldilà. Accanto ai titoli citati hanno trovato spazio ulteriori Indie, apparsi fugacemente al Guerrilla Collective con trailer molto brevi. Tra gli annunci più inaspettati spicca sicuramente il reveal di A Corgi Cozy's Hike!

Ma ora la parola a voi: quale è stato il vostro annuncio preferito del Guerrilla Collective?