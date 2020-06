Guerrilla Collective rinviato, l'evento non si terrà questo weekend

Gli organizzatori dello show indipendente Guerrilla Collective hanno annunciato che l'evento è stato posticipato e non si terrà nei giorni di sabato 6, domenica 7 e lunedì 8 giugno come inizialmente previsto.

Il nuovo appuntamento con Guerrilla Collective è fissato per il prossimo fine settimana, ovvero da sabato 13 a lunedì 15 giugno, il programma completo verrà diffuso più avanti. Per domenica 7 giugno invece è previsto uno show a supporto del movimento Black Lives Matter con interviste a sviluppatori e showcase di giochi con protagonisti personaggi di colore.

Tra gli studi confermati per l'evento Guerrilla Collective troviamo Coffee Stain, SEGA of America, Rebellion e Funcom, Ninja Garage, MidBoss, Nightdive Studios, Versus Evil e Raw Fury. Paradox ha rinviato l'evento Paradox Insider ospitato proprio all'interno di Guerrilla Collective, non è chiaro invece cosa ne sarà del nuovo trailer di Baldur's Gate 3, altra attrazione dell'evento.

Appuntamento dunque dal 13 al 15 giugno con Guerrilla Collective, sabato 13 andranno in onda inoltre anche il PC Gaming Show e il Future Games Show, inizialmente previsti per sabato 6 giugno e successivamente slittati di una settimana.