Guerrilla Collective, sperimentate il terrore con il nuovo trailer di Pneumata

Dopo l'annuncio del metroidvania a scorrimento orizzontale Forgotlings, il Guerrilla Collective si tinge del colorito degli horror più puri grazie al nuovo trailer dedicato a Pneumata.

In questo survival horror, il protagonista dovrà scoprire i misteri dietro l'improvvisa scomparsa degli abitanti di una cittadina del Missouri, in un'esperienza in prima persona che sprizza terrore da tutte le parti. Per il momento, il titolo è stato annunciato come esclusiva PC ed è privo di una data d'uscita definitiva. Ma non mancheremo di aggiornarvi non appena ne sapremo di più. Di seguito la descrizione ufficiale del prodotto:

"Gli abitanti scompaiono, le urla riecheggiano e il sangue filtra tra le pareti di Clover Hill. Nei panni di un detective, svelate la verità che si cela al suo interno e recuperate i vostri ricordi frammentati, oppure soccombete agli orrori che si nascondono nell'ombra in questo sinistro mix di sopravvivenza e horror psicologico".

Per queste ed altre novità dal Guerrilla Collective attualmente in corso, vi basterà continuare a seguirci sulle pagine di Everyeye.it. Offriremo una copertura completa dell'evento e di tutti gli annunci più importanti.