Guerrilla conferma: il trailer E3 2005 di Killzone 2 non era tratto dal gioco

Durante l'ultima puntata del documentario, l'executive producer diAngie Smets ha confermato che il famoso trailer dimostrato all'E3 2005 non era tratto dal gioco. Il filmato, in realtà, rappresentava un punto di arrivo a cui volevano puntare gli sviluppatori.

La nuova puntata di NoClip era dedicata al making of di Horizon Zero Dawn, ma gli autori hanno trovato un piccolo spazio per svelare un retroscena sullo sviluppo di Killzone 2. Se ricordate, il secondo capitolo della saga FPS Guerrilla venne presentato all'E3 2005 con un trailer davvero spettacolare, dando l'illusione che si trattasse di una sequenza di gameplay tratta in tempo reale da PlayStation 3.

Se non sapete di quale video stiamo parlando, lo trovate in calce alla notizia: in effetti, la qualità tecnica era fin troppo alta per credere che si trattasse davvero di un video gameplay in real-time. Grazie all'intervento di Angie Smets, Guerrilla Games ha confessato a 12 anni di distanza che il video non era tratto dal gioco: il trailer voleva rappresentare un punto di arrivo che il team sperava di raggiungere a sviluppo ultimato.

Se volete vedere la puntata in questione del documentario di NoClip, la trovate in cima alla notizia.