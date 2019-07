Guerrilla Games assume nuovi talenti: sta sviluppando Horizon Zero Dawn 2 su PS5?

Le alte sfere di Guerrilla Games aggiornano le pagine del loro sito ufficiale per mettersi alla ricerca di nuove figure professionali da inserire nel team di sviluppo del loro nuovo videogioco next gen per PS5.

L'iniziativa di Guerrilla Games, la software house olandese che ha dato forma agli universi digitali di Killzone e Horizon Zero Dawn e contribuito alla progettazione del Decima Engine (lo stesso motore che sarà utilizzato da Hideo Kojima per creare Death Stranding su PS4), coinvolge un numero davvero molto elevato di sviluppatori, designer, programmatori e artisti.

Il numero totale di posizioni lavorative aperte dalla sussidiaria europea di Sony Interactive Entertainment supera abbondantemente le 60 unità, ciascuna con delicati incarichi da ricoprire all'interno di un team che si occuperà di dare forma a uno o, addirittura, due o più videogiochi da destinare alla futura utenza di PS5.

Nonostante l'assenza di riferimenti diretti alla next gen e, nella fattispecie, a Horizon Zero Dawn 2, il gran numero e la varietà di figure professionali richieste da Guerrilla Games non può che suggerirci il ritorno della serie action sci-fi a mondo aperto dedicata ad Aloy, specie in virtù dell'incredibile successo commerciale e di critica ottenuto su PS4 dagli autori olandesi.