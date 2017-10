Guerrilla Games: c'è ancora spazio sul mercato per i giochi single player

Da tempo si discute del futuro deicon narrativa lineare, commercialmente schiacciati da titoli open world e prodotti multiplayer in continua espansione. I giochi in singolo sono destinati a scomparire? No, secondodi

Intervistato nel corso del PAX Australia, il Principal Game Designer dello studio ha espresso la sua opinione a riguardo: "Horizon Zero Dawn dimostra chiaramente che i giochi single player hanno futuro e The Frozen Wilds lo conferma. Alcuni forse potranno aver cambiato il proprio modello di business, ma non noi di Guerrilla. In futuro sicuro vedremo più giochi come Destiny ma alcuni dei giochi più acclamati del 2017 sono esperienze single player, penso a Horizon, The Legend of Zelda Breath of the Wild o La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra..."

Ricordiamo che il 7 novembre lo studio pubblicherà The Frozen Wilds, prima (e unica) espansione di Horizon Zero Dawn.