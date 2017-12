Guerrilla Games chiuderà i server online di Killzone 2 e Killzone 3 nel 2018

Con un post pubblicato sul proprio blog ufficiale,ha oggi annunciato che i server disaranno definitivamente chiusi a partire dal 29 marzo 2018.

Naturalmente, la campagna single player dello sparatutto rimarrà interamente giocabile, mentre il comparto online cesserà la sua attività, insieme a tutte le funzionalità a esso legate. Guerrilla ha voluto ringraziare i fan per tutti gli anni di supporto dimostrato nei confronti dei due capitoli della serie: "Nel mentre ci avviciniamo alla fine del ciclo di Killzone 2 e Killzone 3, ci piacerebbe esprimere la nostra gratitudine per tutto il supporto ed il feedback ricevuti dalla community negli ultimi 8 anni. Il vostro entusiasmo è ciò che ci sprona a crescere come studio. Speriamo che vi sia piaciuto giocare a Killzone 2 e Killzone 3 tanto quanto a noi è piaciuto realizzarli".

Cosa ne pensate di questo annuncio? Avete una predilezione particolare per uno dei due capitoli della serie di Guerrilla Games? Per quanto in passato si siano susseguiti alcuni rumor al riguardo, la software house olandese ha affermato in estate che è ancora troppo presto per poter discutere del futuro del franchise.