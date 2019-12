Guerrilla Games festeggia i quattro anni di Kojima Productions in maniera particolare

Sono già passati quattro anni da quando Hideo Kojima ha deciso di lasciare Konami per fondare il suo nuovo studio indipendente Kojima Productions. Per festeggiare l'anniversario, gli amici e colleghi di Guerrilla Games hanno inviato al famoso sviluppatore un regalo molto particolare.

I ragazzi di Guerrilla hanno infatti deciso di celebrare l'evento non con la solita torta ma con un'enorme forma di formaggio Gouda da 30 libbre (quasi 14 chilogrammi) che raffigura in superficie un Bridge Baby. Il rapporto tra Guerrilla Games e Kojima Productions è stato molto stretto sin dalla nascita dello studio, tanto che il motore di Death Stranding, il celebre Decima Engine, è lo stesso utilizzato nell'amatissima esclusiva di Horizon Zero Dawn. Già in passato il technical director di Guerrilla aveva regalato del cioccolato a Kojima per incoraggiarlo nell'ultima fase dello sviluppo di Death Stranding. Insomma, tra i vertici di Guerrilla Games e il papà di Metal Gear esiste una "connessione" molto stretta.

L'ultimo lavoro di Hideo Kojima si è aggiudicato il Game Awards nella sezione Game Direction, confermando la qualità tecnica del titolo. Lo sviluppatore ha recentemente ripercorso gli eventi che lo hanno spinto a creare lo studio Kojima Productions e a iniziare il viaggio di Death Stranding.