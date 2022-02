Guerrilla Games quali giochi ha fatto oltre Horizon?

Horizon Forbidden West è l'ultima fatica di Guerrilla Games, lo studio olandese in forza a Sony come parte dei PlayStation Studios. Come testimoniato dalla nostra recensione di Horizon Forbidden West, la nuova avventura di Aloy è un prodotto avvincente, con gli autori che si sono impegnati per migliorare quanto visto nel predecessore.

Ma tolta la serie di Horizon (iniziata nel 2017 con Horizon Zero Dawn), quali altri giochi ha fatto Guerrilla Games? La software house ha una lunga storia con Sony che risale al 2004, anno in cui il primo capitolo di Killzone fece il suo esordio su PlayStation 2. Ancora oggi Guerrilla è nota per aver dato i natali appunto a Killzone, occupandosi dei diversi seguiti usciti negli anni successivi su PS3, PS4 e PSP. L'episodio per PS Vita, Killzone Mercenary, è stato invece sviluppato da SCE Studio Cambridge, rinominato all'epoca Guerrilla Cambridge e che ha poi chiuso i battenti nel 2017. Al momento l'ultimo esponente del franchise è Killzone Shadow Fall, uscito nel 2013 al lancio di PS4: il brand è fermo da allora, e non è chiaro se il team olandese lo riprenderà in mano prima o poi.

Contemporaneamente a Killzone, Guerrilla Games ha sviluppato Shellshock Nam '67, titolo multipiattaforma (è stato pubblicato anche su Xbox e PC, oltre a PS2) uscito sempre nel 2004 ed accolto tuttavia in maniera tiepida da critica e pubblico. Tornando ancora più indietro nel tempo, la compagnia era in origine nota come Lost Boys Games: il primissimo gioco mai pubblicato nella loro storia è stato Dizzy's Candy Quest per Game Boy Color, nel 2001. Sempre su GBC arriva nel 2002 Rhino Rumble, mentre nello stesso anno su Game Boy Advance vengono pubblicati Black Belt Challenge e Invader.

Guerrilla non ha dunque sviluppato un gran numero di giochi nel corso del tempo, ma è riuscita comunque a lasciare un segno con la serie di Killzone prima e con Horizon dopo, molto apprezzati dai fan PlayStation. Il prossimo gioco è già in cantiere: Horizon Call of the Mountain è il primo gioco annunciato per PlayStation VR2 e sarà co-sviluppato con Firesprite.